Археологи обнаружили рядом с Тель-Авивом «затерянный» город
- 23.05.2021, 12:10
Одна из находок ученых впечатляет.
Во время подготовки путепровода на шоссе возле Хариша, города в 50 км к северу от Тель-Авива (Израиль), обнаружили остатки большого города, которому около 5 тысяч лет.
Управление древностей Израиля определило город как "космополитический и спланированный", относящимся к раннему бронзовому веку, пишет Vnexplorer.
Специалисты установили, что ханаанский мегаполис, обнаруженный в 2019 году, занимал площадь 65 гектаров, и, вероятно, в нем проживало около 6 тысяч человек.
Исследователи также нашли там необычный ритуальный храм, обожженные кости животных - свидетельство жертвоприношений - и фигурку человеческой головы, а также фрагменты керамики, кремневые инструменты и каменные сосуды.
По словам ученых, открытия дают новое представление о том периоде, когда сельское население начало перебираться в города.
Среди интересных артефактов, обнаруженных на этом месте, было несколько фигурок и инструментов, привезенных из Египта. Также были обнаружены кремневые орудия труда, миллионы черепков глиняной посуды и каменные сосуды из базальта.
"Эти удивительные открытия позволяют нам впервые определить культурные особенности жителей этой местности в древние времена", - говорится в заявлении IAA.