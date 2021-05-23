Археологи обнаружили рядом с Тель-Авивом «затерянный» город 23.05.2021, 12:10

Одна из находок ученых впечатляет.

Во время подготовки путепровода на шоссе возле Хариша, города в 50 км к северу от Тель-Авива (Израиль), обнаружили остатки большого города, которому около 5 тысяч лет.

Управление древностей Израиля определило город как "космополитический и спланированный", относящимся к раннему бронзовому веку, пишет Vnexplorer.

Специалисты установили, что ханаанский мегаполис, обнаруженный в 2019 году, занимал площадь 65 гектаров, и, вероятно, в нем проживало около 6 тысяч человек.

Исследователи также нашли там необычный ритуальный храм, обожженные кости животных - свидетельство жертвоприношений - и фигурку человеческой головы, а также фрагменты керамики, кремневые инструменты и каменные сосуды.

По словам ученых, открытия дают новое представление о том периоде, когда сельское население начало перебираться в города.

Среди интересных артефактов, обнаруженных на этом месте, было несколько фигурок и инструментов, привезенных из Египта. Также были обнаружены кремневые орудия труда, миллионы черепков глиняной посуды и каменные сосуды из базальта.

"Эти удивительные открытия позволяют нам впервые определить культурные особенности жителей этой местности в древние времена", - говорится в заявлении IAA.

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