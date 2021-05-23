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Иран закрыл МАГАТЭ доступ к камерам на своих ядерных объектах

  • 23.05.2021, 12:49
Иран закрыл МАГАТЭ доступ к камерам на своих ядерных объектах

Тегеран заявил об истечении срока договоренностей.

Срок действия трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов истек 22 мая, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Fars.

Он подчеркнул, что теперь у агентства не будет доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов.

Напомним, с 23 февраля в Иране вступил в силу пункт закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам. Отмечалось при этом, что стороны смогли договориться о временном продолжении инспекций. Было достигнуто временное соглашение сроком на три месяца.

В США приветствовали эти договоренности.

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