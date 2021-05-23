Иран закрыл МАГАТЭ доступ к камерам на своих ядерных объектах
- 23.05.2021, 12:49
Тегеран заявил об истечении срока договоренностей.
Срок действия трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов истек 22 мая, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Fars.
Он подчеркнул, что теперь у агентства не будет доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов.
Напомним, с 23 февраля в Иране вступил в силу пункт закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам. Отмечалось при этом, что стороны смогли договориться о временном продолжении инспекций. Было достигнуто временное соглашение сроком на три месяца.
В США приветствовали эти договоренности.