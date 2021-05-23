Партизаны Новополоцка обратились с сильным посланием к милиции

Партизаны Новополоцка обратились с сильным посланием к милиции1
- 23.05.2021, 12:54
- 1,756
За все придет расплата.
Партизаны Новополоцка обратились с посланием к милиции, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Партизаны Новополоцка напоминают: за все приходит расплата.
«Милиция!
Как дальше вы собираетесь жить?
Присяга дана стране и народу,
А вы хотите служить лишь царю,
Пытаетесь в страхе держать нас.
Ну что же, мы не забудем тоже о вас.
Не ждите вы пенсий, вы их не достойны
Квартиры тоже придется отдать!»