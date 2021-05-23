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Партизаны Новополоцка обратились с сильным посланием к милиции

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  • 23.05.2021, 12:54
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Партизаны Новополоцка обратились с сильным посланием к милиции

За все придет расплата.

Партизаны Новополоцка обратились с посланием к милиции, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Партизаны Новополоцка напоминают: за все приходит расплата.

«Милиция!

Как дальше вы собираетесь жить?

Присяга дана стране и народу,

А вы хотите служить лишь царю,

Пытаетесь в страхе держать нас.

Ну что же, мы не забудем тоже о вас.

Не ждите вы пенсий, вы их не достойны

Квартиры тоже придется отдать!»

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