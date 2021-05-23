Не только Путин и Кирилл: в России построили «дворец епископа» 23.05.2021, 13:12

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Только обслуживать этот личный дворец должны порядка пятидесяти человек.

Георгиевский районный суд в Ставропольском крае рассматривает уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчиков. По версии следствия, они похитили порядка 30 млн рублей на строительстве духовно-просветительского центра местной епархии Русской православной Церкви. Сами обвиняемые вину отрицают, а обнародованные в рамках уголовного дела документы показывают, как социальное учреждение превратилось в VIP-апартаменты епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона (Губки), сообщает «Кавказ.Реалии».

В феврале 2014 года Георгиевская епархия создала автономную некоммерческую организацию "Архитектурно-строительный центр "Бердо", став ее единственным учредителем и зарегистрировав по адресу епархии. В суде епископ Гедеон это подтвердил, а из материалов дела следует, что первым номинальным гендиректором организации стала Антонина Шевченко – заведующая епархиальным складом.

Уже в мае того года Министерство регионального развития России в рамках государственной целевой программы "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России 2014-2020" заключает с "Бердо" соглашение о предоставлении субсидии. Собственно, "укрепление единства" заключалось в строительстве духовно-просветительского центра при кафедральном соборе Георгиевска, на которое выделили 75 млн рублей.

Изначально речь шла о проекте, разработанном еще в 2001 году: на пересечении улиц Ленина, Калинина, Строителей и Гастелло в Георгиевске планировалось возвести двухэтажное административное здание площадью 1600 квадратных метров. В октябре 2014 года епархиальный центр заключил контракт на строительство с ООО "Строй Альянс".

"Научись разговаривать с архиереем"

"В декабре 2014 года… [проектировочная фирма] передала часть проекта, а именно, чертеж котлована, по чертежу которого Дмитриев (соучредитель "Строй Альянс". - Прим. ред.) ему сказал, что здание выросло минимум в четыре раза, а соответственно заложенных денежных средств не будет хватать… Строительство котлована являлось одним из сложнейших и ответственных этапов работы, так как [объект] увеличился в глубину и по площади в три раза… На это ему Гедеон ответил, что у него есть инвесторы", - цитата подсудимого соучредителя подрядной организации Дениса Баработкина (материалы уголовного дела есть в распоряжении Кавказ.Реалии. – Прим.ред.).

В остальных показаниях есть и другие факты: техзадание, необходимое для получения разрешения на строительство, делалось параллельно с началом работ. Разрешение на строительство выдано летом 2015 года, когда работы уже шли полным ходом. В процессе возникало все больше вопросов к владыке. Например, "Дмитриев стал предлагать Гедеону оплатить аренду лесов. На это Гедеон сказал, что больше не желает разговаривать с ним, сказав ему, чтобы тот научился разговаривать с Архиереем и выгнал его из кабинета (из материалов уголовного дела. – Прим.ред.)".

"Сумма контракта - 71 млн рублей - исходила из того, что первоначально здание духовно-просветительского центра в Георгиевске должно было состоять из двух этажей на свайном фундаменте, однако впоследствии, примерно в октябре-ноябре 2014 года епископ Гедеон изъявил желание на постройку четырехэтажного здания духовно-просветительского центра, для чего потребовалась исполнение нового проекта, с новыми данными и суммами", - рассказал следователю обвиняемый Андрей Дмитриев.

По паспорту георгиевский епископ - не Гедеон, а Василий Иванович Губка, как гражданин РФ так он и должен именоваться в процессуальных документах. Но в обвинительном заключении он фигурирует в нарушение принципа светскости государственных органов как "епископ Гедеон (далее по тексту Владыка)".

В посвященном этой истории расследовании ставропольский политолог Сергей Кулагин рассказывает: утвержденный проект духовно-просветительского центра подразумевал исключительно социальный характер и включал православную киностудию, детские кружки, библиотеку, столовую для малоимущих. Именно под эти благие намерения было выделено федеральное финансирование. Но в процессе строительства социальная составляющая оказалась вымытой. Площадь объекта выросла в три раза, порядка 1500 квадратных метров теперь отводилось только под личные покои епископа Георгиевска, приемную, кабинет секретаря, кабинеты сотрудников, зал архиерейской трапезы с техническими помещениями и собственным кухонным лифтом.

Только обслуживать этот личный "дворец", уточняет Кулагин, должны порядка пятидесяти человек. Такие выводы политолог сделал, ознакомившись с проектными документами епархиального центра.

Это же подтверждает ставропольское издание "Открытая", по данным которой первоначальный проект менялся волей Гедеона неоднократно, "рисовался на коленке".

Стройка на кладбище

Несмотря на общероссийский курс на сохранение исторической памяти, бережное отношение к прошлому и критику других государств за снос советских памятников, собор и духовно-просветительский центр построены на кладбище Георгиевска начала ХХ века. Среди погребенных здесь, например, мать писателя Александра Солженицына Таисия Захаровна Щербак и ее брат Роман, монахини Георгиевского женского монастыря, известные горожане, участники Великой Отечественной войны.

Из показаний подсудимого Баработкина следует, что "Гедеон ответил Дмитриеву, что это территория епархии и можно начинать работать, а разрешение на строительство в стадии работы, и в скором времени разрешение будет готово и он его предоставит. Так как на земельном участке, выделенном под объект строительства, находились могилы с крестами, огороженные забором, Дмитриев сказал Гедеону, что нужно сделать перезахоронение". Изначально епископ сообщил о полутора тысячах погребенных, подрядчик же заявляет о перезахоронении порядка трех с половиной тысяч останков – их кости ссыпали в бетонный саркофаг.

"Гедеону было сообщено, что необходимо доплатить образовавшуюся задолженность по перезахоронению в сумме 4,5 млн. руб. Встречаться с представителями указанной подрядной организации Гедеон не стал, - говорится в показаниях подсудимого Баработкина. - Гедеон сказал ему, что денежных средств у него нет, рассчитаться с подрядной организацией, выполнявшей перезахоронение, он не может, и сказал ему, что нужно вытащить денежные средства из котлована, то есть увеличить цены на работы у субподрядчика и разницу забрать наличными денежными средствами".

Представители ставропольского филиала ЗАО "Военно-мемориальная компания" сообщили на допросе о менее тысячи перезахороненных. Следствие не стало вскрывать бетонную костницу, чтобы разобраться, сколько там останков в реальности.

Пастырь Губка

Биография 58-летнего владыки Гедеона, по документам Василия Ивановича Губки, именно так он представлялся в суде, известна в основном по его собственному изложению в книге "История Православной Церкви на Буковине (1777 - 1918 гг.)".

Согласно ей, будущий епископ родился в Черниговской области Украины в многодетной крестьянской семье. Окончив техническое училище, несколько месяцев работал на Молдавской ГРЭС, Чернобыльской и Ровенской атомных электростанциях. Затем был призван в армию, а, демобилизовавшись, пытался поступить в медицинский институт, но не смог, и на короткое время устроился учителем в школу.

В 22 года он поступил в Московскую духовную семинарию и принял монашество с именем Гедеон. В семинарии и академии изучал историю православия на Буковине. В 1991-2012 годах он руководит Пятницким подворьем Троице-Сергиевой лавры, затем избирается епископом только что созданной Георгиевской епархии. Его архиерейскую хиротонию в Казанском соборе Ставрополя возглавил лично патриарх Кирилл (Гундяев).

В 2016 году ЖЖ "Калаказо" - его автор иеромонах Русской православной церкви за границей Валентин (Соломаха) часто размещает компромат на православных владык – обнародовал анонимное письмо с жалобой на епископа Гедеона:

Епископ Гедеон, обладая скандальным и неуравновешенным характером, рассорился со всеми, с кем ему пришлось общаться

"Вы считаете, что епископы стали ближе к народу? Но почему тогда к покойному митрополиту Гедеону (Докукину) можно было зайти в любое время и говорить с ним хоть целый день, а к епископу Гедеону (Губке) даже священники годами не могут попасть на приём? Говорить с еп. Гедеоном вообще невозможно, так как он боится людей и теряется даже при самых простых вопросах Епископ Гедеон, обладая скандальным и неуравновешенным характером, рассорился со всеми, с кем ему пришлось общаться. От сотрудничества с епархией отказываются все главы администраций и меценаты. Мы точно знаем, что на нашего епископа в патриархию жаловались первые лица Ставрополья, включая Губернатора! Но им ответили, что Патриарх не любит, когда светские власти вмешиваются в его кадровую политику", - говорится в письме.

Достоверность этих анонимных обвинений тем не менее не подтверждена. Однако спустя время там же было опубликовано ещё одно анонимное письмо с жалобами на роскошный образ жизни георгиевского епископа и его пренебрежительное отношение к рядовому духовенству.

В 2018 году СМИ писали, что епархия разослала жильцам многоквартирного дома примыкающей к Георгиевску станицы Незлобной уведомления о возможном отключении от коммунальных услуг. Журналистское расследование установило, что в 2014 году епархии был предоставлен участок под строительство часовни, но духовенство самовольно отхватило и соседнюю землю, вырубило деревья в ближайшем лесу. Вероятно, незаконно захваченной оказалась и территория с коммуникациями. Угрозы от епархии не прекращались несколько лет.

Куда делись миллионы?

В конце 2015 года центр "Бердо" и "Строй Альянс" подписали акт приема-передачи работ и материалов по контракту, подтвердив отсутствие претензий друг к другу. Подрядчик объясняет это тем, что при кардинальном изменении объекта, а также возросших затратах (среди которых и расчистка кладбища) заложенных средств катастрофически не хватало.

Но в августе 2016 года новый руководитель подконтрольного епархии архитектурно-строительного центра "Бердо" Алла Безгина написала в прокуратуру заявление на подрядчика. Заказанные экспертизы нашли несоответствия в акте и справке о выполненных работах с реальностью.

Подрядчик обратился в научно-образовательный центр судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ, эксперт которого подтвердил: работы выполнены на всю заявленную сумму. Несмотря на это, уголовное дело было возбуждено вначале на действующего директора ООО "Строй Альянс" Андрея Палагина, а затем на двух предыдущих директоров и их заместителя, которых обвинили в хищении у подконтрольного епархии центра порядка 30 млн рублей.

К слову, "Бердо" в 2019-2020 годах получает от Минрегионразвития России новый бюджетный транш - уже на 170 млн рублей – "на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности", точнее – на этот же незавершенный проект.

"Нельзя говорить, что он меня лично обманул, я всего-навсего руководитель религиозной организации, так как я учредил "Бердо", там есть свое руководство, соответственно, он обманул не меня лично", - заявил в Георгиевском районном суде 19 марта на допросе в суде Василий Иванович Губка. В дальнейшем он добавил, что "весь ущерб принадлежит нам".

На прямой вопрос "сколько занимает ваша опочивальня в процентном отношении к тому объему строительства", епископ отвечать не стал. Как не стал рассказывать на суде и о расходовании средств.

"Секундочку, деньги получали на строительство духовно-просветительского центра, вот и все. Как государство выделяло, на каком основании оно выделяло, какие соглашения заключало с нами, какие переговоры вело, этот, простите, вопрос может задать кто? Государственное учреждение, которое мне выделяло деньги. Но я думаю не вы как юрист", - заявил Губка.

Государственное учреждение вопросы архиерею не задает. Адвокаты подрядчиков огласили на заседании заявление о фактах возможного незаконного использования бюджетных средств, но суд отказался его принимать. Тогда заявление направили в межрайонный отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД, но его передали тому же следователю, который возбудил дело на подрядчиков.

"Сторона защиты считает, что в материалах уголовного дела и обвинительном заключении имеются существенные нарушения, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом", - сообщила Кавказ.Реалии адвокат Татьяна Удалова.

Юрист перечисляет: нарушена территориальная подсудность, сумма ущерба разнится в экспертизах разнится, значит, как минимум одна из них, если не обе, ошибочна.

Допрошенный в судебном заседании 22 апреля эксперт стороны защиты вовсе заявил, что общая стоимость фактически выполненных работ по строительству духовно-просветительского центра с учетом коэффициентов и НДС составила 73 млн рублей, то есть все выделенные подрядчику деньги были вложены в строительство.

Сама же федеральная судья Нина Анашкина обращается к свидетелю, представившемуся не монашеским именем Гедеон, а официальным – Василий Иванович, не иначе как "владыка".

В 2020 году "Новая газета" опубликовала большой материал с обозрением имущества патриарха Кирилла. Он же в свою очередь, сравнив себя с пророком, призвал паству не верить собственным глазам и ушам, если до них долетают сведения о земном богатстве главы РПЦ.

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