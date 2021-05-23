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Ким Чен Ын запретил модные прически и узкие джинсы

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  • 23.05.2021, 13:21
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Ким Чен Ын запретил модные прически и узкие джинсы

Диктатор увидел в них«угрозу режиму».

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запретил жителям страны носить прически и одежду, которые подчеркивают их индивидуализм.

По его мнению, попытки самовыражения через внешний вид якобы несут угрозу общественному строю.

Как сообщает Daily Mirror, теперь жителям страны запрещено законом делать прически, которые не входят в перечень официально утвержденных.

Кроме того, незаконным признано также ношение узких или рваных джинсов.

Ким Чен Ын считает влияние западной моды «декадентским», утверждая, что следование ей является «проникновением в капиталистический образ жизни».

«История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни», — говорится в статье газеты The Rodong Sinmun, которая является печатным органом Рабочей партии КНДР.

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