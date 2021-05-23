«Иван-Терминатор», «Нахлебник» и другие: россияне высмеяли боевых роботов Шойгу 5 23.05.2021, 13:46

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Фото: ТАСС

Российские разработки сравнили с военной робототехникой Китая и США.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о серийном производстве боевых роботов. Хотя никаких подробностей министр не привел, объявление вызвало всплеск интереса к российской боевой технике (и множество шуток в соцсетях). О том, какие работы уже стоят на вооружении в России и других странах — в материале «МБХ медиа».

«Иван-Терминатор», «Нахлебник» и другие военнослужащие

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось серийное производство боевых роботов. Это роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — рассказал Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание». Глава Минобороны также отметил, что сейчас ведется большая работа по созданию «оружия завтрашнего дня». При этом он не уточнил, когда военные будут готовы показать новые машины.

Заявления министра вызвали массу шуток в твиттере и других социальных сетях. Пользователи начали гадать, как могут выглядеть российские роботы, и какие функции у них могут быть.

Сергей Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. pic.twitter.com/nNvp4i0dXR — Эхö Фейспалма 🇱🇹 (@Echo_1984) May 22, 2021

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. pic.twitter.com/7OxGBCVQ0s — Хроника деградации (@sergeenko_i) May 21, 2021

К волне шуток привела и одна из попыток представить боевого робота, предпринятая еще в январе 2015 года. Тогда андроида, созданного в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, показали президенту Владимиру Путину. Человекообразный робот, одетый в камуфляжную куртку, сделал пять выстрелов по мишени из пистолета, а затем медленно проехал по автодрому на квадроцикле. При этом он не был автономным: его движениями управлял оператор.

В 2016 году российские издания продолжили писать о роботе, и разработку заметили за рубежом. Так, издание Vice вышло с заголовком «Иван-Терминатор: Россия хвастается своим новым роботом-солдатом». В материале рассказывалось, что в последние годы Москва в сфере создания боевых роботов пытается угнаться за США и Китаем, но все равно сильно отстает. «Заявления Москвы о военной мощи часто предназначены для внутреннего потребления, чтобы повысить популярность правительства в ухудшающихся экономических условиях, а не внушить страх потенциальным соперникам», — писало Vice.

В январе 2019 года стало известно, что Россия приняла на вооружение первого боевого робота. К «Ивану-Терминатору», которого демонстрировали Путину, он отношения не имеет: речь идет о комплексе «Уран-9», который похож скорее на самоходную БМП, чем на человекообразного робота. Эта разработка представляет собой комплекс на гусеничном ходу, вооруженный автоматической пушкой 2А72, противотанковыми ракетами и реактивными огнеметами «Шмель-М». «Уран-9» предназначен для выполнения боевых, разведывательных и контртеррористических задач и был испытан в Сирии. РИА Новости сообщало, что в ходе испытаний выявили целый ряд проблем, включая низкую надежность ходовой части и неспособность стрелять в движении. Позднее представители Минобороны заверили, что все выявленные недостатки были устранены.

Еще целый ряд роботизированных систем сейчас находятся в разработке. Так, концерн «Калашников» работает над автоматизированными модулями «Соратник» и «Нахлебник», которых планируют использовать в качестве машин для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. Кроме того, машины будут оснащены пулеметами и гранатометами.

США и Китай

Разработки в сфере боевой робототехники активно ведутся и в США. В конце прошлого года вооруженные силы Соединенных Штатов получили роботов RCV-L, которые будут использоваться и в качестве разведчиков, и для других целей. Они представляют собой беспилотные гусеничные платформы, которыми солдаты управляют удаленно. RCV-L могут быть оснащены различными видами оружия, включая пулеметы, автоматические гранатометы и ракетные установки. Похожие функции будет выполнять и робот Ripsaw M5. Он похож на небольшой танк и оборудован башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой. На поле боя Ripsaw M5 будет осуществлять поддержку обычных танков и бронетранспорта.

RCV-L. Фото: QinetiQ

Пентагон уделяет особое внимание роботизированной технике в соответствии с собственным видением конфликтов будущего. По оценке американских военных, скоро большая часть населения планеты будет жить в городах, и значительная часть боевых действий также будет проходить в пределах городской черты. Именно в таких условиях роботы будут играть решающую роль: благодаря их использованию удастся минимизировать потери среди личного состава.

Китай также не отстает от конкурентов. Еще в 2019 году там было объявлено о первых испытаниях гусеничного робота-амфибии под названием «Морская ящерица». Его планируется использовать для десантирования на побережье и создания линии береговой обороны. Также известно о роботанке Sharp Claw I, уже поступившем на вооружение армии Китая. Он сравнительно небольшой и весит всего 120 килограммов. На борту установлен пулемет калибра 7,62 мм и инфракрасная камера. Утверждается, что в будущем Sharp Claw I сможет находить и атаковать цели самостоятельно, без участия оператора.

Именно автономность роботов вызывает беспокойство многих международных институтов и правозащитных организаций. Например, в 2018 году Евросоюз принял резолюцию с призывом запретить использование боевых роботов во всем мире. По мнению руководства ЕС, власть принимать решения о жизни и смерти никогда не должна оказаться в руках машин.

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