Специалисты выяснили, насколько вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против «индийского» штамма коронавируса 23.05.2021, 14:22

Исследование провел Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

Вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech и AstraZeneca эффективны против «индийского» штамма коронавируса. Об этом свидетельствует исследование Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, сообщает nv.ua.

Исследования проводились на 12 675 образцах, из них 1054 были инфицированы «индийским» штаммом B.1.617.2.

Так, вакцина от Pfizer и BioNTech оказалась на 88% эффективной против симптоматического течения заболевания, вызванного «индийским» штаммом. Такой эффективности удалось достичь через две недели после введения второй дозы препарата. Чуть более эффективна Pfizer/BioNTech против «британского» штамма коронавируса — 93%.

Согласно исследованию, препарат производства AstraZeneca эффективен против «индийского» штамма на 60%, против «британского» — 66%. Ученые считают, что для достижения максимальной эффективности вакцины AstraZeneca нужно больше времени.

В то же время отмечается, что эффективность обеих вакцин против «индийского» штамма в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, а против «британского» — 50%.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617, который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот вариант вируса является более заразным и, возможно, нечувствительным к антителам.

Одной из причин взрывного роста заболеваемости в Индии ученые называют штамм коронавируса, который впервые обнаружили в октябре прошлого года. Среди его мутаций есть две, которые были обнаружены в других штаммах. Одна из них делает вирус более заразным, а другая позволяет ему скрываться от антител.

Основные симптомы индийского штамма: тошнота, боль в животе, нарушение слуха, диарея, кашель, проявления на коже и в области рта.

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