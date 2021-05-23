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Польша пересекла отметку в 5,5 миллионов полностью вакцинированных от коронавируса

  • 23.05.2021, 14:59
Польша пересекла отметку в 5,5 миллионов полностью вакцинированных от коронавируса
Фото: ЕРА

Прививки первой дозой получили более 12,5 миллионов человек.

В Польше завершили вакцинацию от коронавируса уже более 5,5 млн человек.

Об этом сообщает PAP.

По состоянию на 23 мая, полностью вакцинированы - двумя дозами Pfizer / AstraZeneca / Moderna или одной необходимой дозой Jonhson & Johnson - 5553678 человек.

Первой дозой получили прививки более 12,5 млн человек - с около 38 млн населения Польши.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, темпы вакцинации в Польше - на уровне средних в ЕС.

Также сообщается, что за субботу 22 мая прирост заражений коронавирусом - 1075 - оказался наименьшим с начала 2021 года. С 23 мая прекращает работу полевой госпиталь в Варшаве, работавший с осени 2020 года.

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