Представительство ЕС в Беларуси поддержало близких Витольда Ашурка и потребовало освободить политзаключенных 23.05.2021, 15:11

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Узники режима должны выйти на свободу немедленно.

Представительство Евросоюза в Беларуси выразило соболезнование родным и близким Витольда Ашурка, который умер в шкловской колонии, сообщают naviny.online.

«Пусть добрые воспоминания помогают вам держаться в это тяжелое время. Европейский союз подчеркивает свое требование немедленно освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных. Его цель — привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси», — говорится в соболезновании.

О смерти 50-летнего Ашурка сообщили вечером 21 мая его родственникам. Ашурок был осужден на пять лет и отбывал наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове.

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