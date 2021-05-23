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Армения заявила, что «войска Азербайджана покинули ее территорию»

  • 23.05.2021, 15:57
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Армения заявила, что «войска Азербайджана покинули ее территорию»

Баку утверждает, что войска пересекали границу «для ее уточнения».

О том, что войска покинули территорию страны, заявили в Министерстве обороны Армении. Сообщение цитирует РБК. Таким образом информация о том, что в районе Черного озера в Сюникском районе Армении находятся около тысячи азербайджанских военных, не соответствует действительности. Кроме того, уточняется, что обстановка на границе спокойная и никаких инцидентов не отмечено. В Азербайджане уверяют, что вооруженные силы пересекли границу для «ее уточнения».

Армянская стороны называет это провокацией. Обстановка в Сюникском районе обострилась в начале мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в свою очередь предложил армянской стороне провести переговоры о делимитации границы в соответствии с соглашением от ноября прошлого года, заключенного при посредничестве России.

Напомним, что в соответствии с этим документом часть Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.

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