Никаких переговоров с террористом 21 23.05.2021, 16:00

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Ситуация с захватом самолета еще раз подтвердила этот тезис.

Сегодня после сообщения о «минировании» в минском аэропорту совершил посадку самолет, следующий по рейсу Афины - Вильнюс. На борту находился журналист Роман Протасевич, он был задержан. Telegram-канал «Ник и Майк» попробовал восстановить картину произошедшего.

1. Протасевич заметил странного русскоговорящего человека в аэропорту в Греции с кожаным чемоданчиком, который пытался сфотографировать его документы, а затем скрылся.

2. Самолет поднялся в воздух. Когда он был над территорией Беларуси, видимо, этот же гражданин заявил о том, что самолет заминирован.

3. В самолете случился конфликт между экипажем и данным пассажиром. Этот факт подтверждает начальник Литовского международного аэропорта. Очевидно, что экипаж отказывался садить самолет в Минске, так как до аэропорта в Вильнюсе было гораздо ближе.

4. Тогда по команде главного террориста был поднят истребитель, чтобы принудить гражданский самолет к посадке любой ценой. Не удивимся, что пилоту поступил приказ сбивать лайнер, который до последнего не хотел совершать посадку в Минске из-за дебошира на борту.

5. Пассажирам рейса, которых было 120 человек (и дети тоже), экипаж ничего не сообщил. Сказал только «сидеть и ждать». Все, как в фильмах про захват самолетов.

6. Романа искренне жаль, ему грозит смертная казнь (ага, жизнь людей – самое важное). А вот последние сомневающиеся в том, что власть захвачена в Беларуси безумным террористом, должны теперь миллиард раз подумать, прежде чем рассуждать на тему переговоров. И еще один привет Рене Фазелю - как вам такая нормализация? Следующий чемпионат проводите в Сомали сразу.

7. Массандра и желто-коричневые каналы, можете не править и не тереть посты, уже не поможет. Плюс инсайд. Бригады скорой и машины МЧС из Минска приехали заблаговременно. С момента посадки самолета до их доблестного с сиренами въезда на территорию аэропорта прошло всего лишь 10 минут. Так что вот вам еще одно доказательство того, кто минировал самолет.

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