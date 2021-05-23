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Парламентские выборы в Германии: какая партия в лидерах?

  • 23.05.2021, 16:13
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Парламентские выборы в Германии: какая партия в лидерах?

Опубликованы результаты соцопроса.

Рейтинг германского консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократился за неделю на 1 процентный пункт, до 24%, однако они лидируют по популярности среди партий ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного социологической службой INSA, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Партия "Союз-90"/"зеленые" за неделю потеряла также один процентный пункт, за нее изъявили готовность проголосовать 23% респондентов. Если бы выборы проходили сегодня, то Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала бы на них 17% (плюс 1 пункт), Свободная демократическая партия (СвДП) — 13% (плюс два пункта). Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" по сравнению с предыдущей неделей не изменился и остался на уровне 12%. Левая партия потеряла один пункт и получила бы 6% голосов.

Опрос также показал, что лидер "зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, теряет поддержку среди избирателей, хотя пока и пользуется большей популярностью, нежели кандидаты от других ведущих политических сил. Если бы выборы главы правительства проходили путем прямого голосования, то она получила бы 20%. По сравнению с прошлой неделей ее рейтинг опустился на целых четыре пункта. 18% респондентов готовы проголосовать за кандидата от СДПГ Олафа Шольца, 15% — Армина Лашета, которого выдвинул блок ХДС/ХСС. При этом 32% участников опроса заявили, что не стали бы поддерживать никого из этих трех политиков.

В исследовании, которое проводилось в период с 17 по 21 мая, участвовали 1 405 граждан ФРГ.

В начале мая опросы показывали отрыв "зеленых" от партии Меркель.

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