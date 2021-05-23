Ученые заявили, что будут кормить коров чесноком 7 23.05.2021, 16:15

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Это поможет улучшить экологическую ситуацию в мире.

Швейцарско-британская компания Mootral разработала добавку для коровьего корма, основанную на экстрактах чеснока и цитрусовых. При ее попадании в желудок животного специальные вещества препятствуют образованию метана, пишет hromadske.ua.

Сейчас в мире насчитывается более 1,4 миллиарда коров, а на животноводство приходится почти 10% всех вредных выбросов в атмосферу. Разработанная добавка призвана снизить эти выбросы. Сейчас ее тестируют несколько ферм в Англии. Результаты дают надежду — выбросы сократились в несколько раз.

Как сообщил генеральный директор Mootral Томас Хафнер, добавка не только помогает фермерам снизить выбросы, а еще и заработать. Так они зарабатывают «углеродные кредиты», которые затем могут продавать большим компаниям, получая с этого прибыль.

Углеродный кредит — это разрешение на выделение парниковых газов. Если компания нарушит допустимый объем — ей придется платить огромные штрафы, поэтому часто фирмы выкупают такие кредиты у более экологичных производств.

Сейчас Mootral хочет предложить добавку фермерам в США. Также ее действие проверят на другом рогатом скоте, а не только на коровах.

Углеродные выбросы (водяной пар, окись азота, метан) накапливаются в атмосфере, создавая так называемый парниковый эффект: они пропускают солнечный свет, но не дают ему рассеяться в космосе. Поэтому тепло от солнечных лучей остается в атмосфере, постепенно ее нагревая.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это теоретически допустимая норма, превышение которой может привести к уменьшению урожайности растений и, соответственно, изменениям в экосистемах мира.

Если же темпы роста выбросов, вызванных самыми богатыми людьми мира, будут оставаться такими же, как сейчас, то к 2050 году температура вырастет на еще 1,5 градуса по Цельсию — даже если остальной мир снизит уровень вредных выбросов до нуля.

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