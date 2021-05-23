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В песнях девятые, но есть еще хоккей!

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  • 23.05.2021, 16:38
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В песнях девятые, но есть еще хоккей!

Обошла Россию и Украина.

Обидели Манижечку-то нашу. На песенном конкурсе «Евровидения», пишет российский Telegram-канал «СерпомПо».

«Девятку» ей нарисовали на мишени, европейские аспиды. Первые два места поделили страны НАТО – Италия и Франция, обошла «нас» и Украина. Крым «нам» не помог …

А Манижа – молодец. Russian Woman – песня несогласной женщины. «Активной и талантливой», — как загнул вчера классик закатного обнуления.

«Вы достаточно сильны, чтобы пробить стену»! «А, послушайте, правда, мы с вами не стадо»! Это, знаете, прямо оппозиционные, протестные речи. Против суверенного «женщина, знай свое место» и всяких там рукастых думских слуцких. К тому же, вчера полиция женщин хватала на земском съезде в Новгороде — Галямину взяли.

Но, конечно, обломала Манижечка пропагандистам торжище. Они уже было набрали в легкие победного майского воздуха, готовились к первому месту, чтобы начать орать об успехах, славить Россию, отвлекать внимание от дворцов на одном полюсе, растущей бедности — на другом. Девятое место в дутую гордость никак не пристроишь.

Но есть еще надежда. В НАТОвской Риге проходит чемпионат мира по хоккею. Там из-за допингового наказания нас лишили формы, флага. Режем лед с олимпийскими кольцами на груди.

Наша ледовая дружина в первых двух матчах победила Чехию (нате вам за Врбетице!) и Британию (получайте за Скрипалей!). А если в НХЛ «Вашингтон» и «Миннесота» проиграют еще по матчу, то, возможно, получим усиление – Овечкина и Капризова.

У русской женщины стать первой не получилось. Теперь дело за мужским коллективом. Горящие трубы просят, чтобы в них залили гордость.

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