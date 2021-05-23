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Джинсы, жвачка, Tesla

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  • Кирилл Мартынов
  • 23.05.2021, 16:53
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Джинсы, жвачка, Tesla

Небывалый ажиотаж вокруг «русской речи» Маска в 2021 году легко объяснить.

Предприниматель Илон Маск выступил на образовательном фестивале, организованном обществом «Знание», которое в нынешнем виде было учреждено в 2015 году российским Минобразом. Выступление активно обсуждают в интернете: похоже, если бы не Маск, никто кроме непосредственных участников не узнал бы об этом грандиозном празднике науки, где в числе 150 спикеров выступала, например, глава RT Маргарита Симоньян — с мотивационным докладом «Персональный успех на телевидении».

Маск рассказал российским студентам о своем видении будущего: весь транспорт, кроме ракет, будет электрическим, беспилотные автомобили станут нормой, а еще человечество зачем-то колонизирует космос. Потом предприниматель сообщил о своем желании начать продавать электроавтомобили Tesla в России и Казахстане, и даже о не слишком определенных планах по открытию производства своей компании в наших странах. Наконец, Маск признался в любви к России, в которой много талантливых людей, ее вклад в освоение космоса огромен, а в SpaceX есть конференц-залы, названные в честь Циолковского и Королева.

На следующий день представитель Минпромторга заявил, что чиновники приглашают Маска в Россию, чтобы обсудить детали строительства завода Tesla (вряд ли американец был готов к такой скорости госинноваций). В интернете ведутся ожесточенные споры: одни осуждают Маска за участие в пропагандистском мероприятии, а другие наоборот восхищаются тем, что один из самых известных людей планеты признал достижения России, а никакой международной изоляции страны в связи с этим будто бы нет и в помине.

Небывалый ажиотаж вокруг «русской речи» Маска в 2021 году легко объяснить. Она состоялась в условиях, когда число международных площадок с участием россиян постоянно сокращается, политики свели контакты с Западом к минимуму, международный бизнес после 2014 года старается обходить Россию стороной, а за «связи с иностранцами» легко можно получить соответствующий статус «агента». В этом контексте

Илон Маск для нас —это новая Саманта Смит, американская школьница, которая посетила СССР в 1983 году по приглашению Юрия Андропова, на последнем пике холодной войны.

Маск/Смит демонстрируют символическую связь России с «настоящим миром», где есть джинсы и жвачка (в варианте 2021 года ставки выше — Tesla, инновации и частная космонавтика), а еще дают нам столь желанную возможность «быть увиденными их глазами», «получить одобрение западным человеком». Такие штуки широко практиковались в СССР, еще со времен Ленина и Сталина, и вот мы вновь нуждаемся в «иностранных друзьях из буржуазных стран». Такие потребности актуализируются, когда страна начинает закрываться.

У Маска для современной России есть и более конкретная роль. Она называется «эксцентричный американский миллионер, большой друг Советского Союза».

В начале эпохи Леонида Брежнева таким другом СССР служил нефтяной магнат Арманд Хаммер — он выполнял роль неформального посредника между советскими вождями и американскими элитами.

Национальная трагедия состоит в том, что вместо того, чтобы быть открытой страной, отстаивающей свои интересы в ряду других великих держав и использующей для этого все главные международные площадки, в первую очередь прямые переговоры в рамках «большой восьмерки» (G8), Россия 2021 года снова возвращается к архаике времен холодной войны.

P.S.

Роскосмос старается не отставать от новостей про грядущие заводы Tesla, запланированные Минпромторгом. В ведомстве Дмитрия Рогозина зарегистрировали товарный знак «Технологии, проверенные космосом», под которым смогут продавать, в частности, алкоголь и трусы.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»

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