Хоккейный клуб из Швеции отказался лететь на матч в Беларусь 9 23.05.2021, 17:01

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«Лександ» не будет играть в матче Лиги чемпионов, который запланирован в Минске.

Шведский "Лександ" отказался лететь на матч против "Юности", сообщает "Прессбол".

"Международная федерация хоккея ранее приняла решение не проводить мужской чемпионат мира по хоккею в Беларуси, а недавно Международная федерация биатлона ИБУ также перенесла запланированные на осень соревнования из Беларуси. Основываясь на информации, которую мы имеем, мы не видим причин для какой-либо другой оценки. "Лександ" не будет играть в матче Лиги чемпионов, который запланирован в Минске. Мы не собираемся добиваться исключения "Юности" и будем принимать их дома, как и все другие команды", — сказал председатель "Лександа" Клас Бергстрем.

19 мая в Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Беларусь в этом турнире должен представлять чемпион страны: минская "Юность". В соперники по группе ей определили шведский "Лександ", швейцарский "Фрибург-Готтерон" и чешский "Тршинец".

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