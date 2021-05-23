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«Рекорд штата»: в США учительница поймала уникальную акулу

  • 23.05.2021, 17:13
  • 1,788
«Рекорд штата»: в США учительница поймала уникальную акулу
Иллюстрационное фото

Речь идет о короткоперой серой акуле.

В США в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, женщина поймала короткоперую серую акулу, которая может достигать 90 кг, рекордного размера.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Greenville News.

Как отмечается, 27-летняя Никки Колуелл учительница экономики в средней школе. Женщина имеет хобби рыбачить и во время последнего занятия, которое было в апреле, ей удалось поймать акулу длиной 228 см и весом 78,6 кг. Это произошло в 13 километрах от острова Эдисто, расположенного в Атлантическом океане у берегов Южной Каролины.

"Она не прыгала, но часто трясла головой. И когда мы затащили ее в лодку, она разозлилась. Она сломала конец моей удочки... Так что мне пришлось немного разобраться с этим", — рассказала девушка.

Ее улов оказался на килограмм больше рекорда штата. Департамент природных ресурсов Южной Каролины за месяц официально признал ее рекордсменом.

Колуелл утверждает, что увлекалась рыбалкой с детства под присмотром отца. За свою жизнь она поймала сотни акул самых разнообразных видов, в частности, 229-килограммовую акулу-молот и 129-килограммовую лимонную акулу. Девушка поделилась, что летом теперь мечтает поймать морского окуня.

Заметим, что особи короткоперой серой акулы могут достигают максимальной длины более 3 м, при весе до 90 кг. Однако средний размер этой акулы около 2 м при весе 50-60 кг. Питается она костистой рыбой, прежде всего, сардиной, селедкой, анчоусом, тунцом, скумбрией. Охотится также на кальмаров, осьминогов, каракатиц и ракообразных. Она довольно опасна для человека.

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