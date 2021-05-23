Израиль поменяет правила игры 23.05.2021, 17:29

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На каждое действие ХАМАСа будет жесткая реакция.

В ближайшие дни начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави проведет заседание с участием армейского командования, чтобы разработать и утвердить политику реагирования на запуски ракет после операции "Страж стен", пишет сайт "Детали".

По мнению Кохави, следует опираться на успехи, достигнутые операцией, и жестко реагировать на каждый ракетный обстрел. Даже при наличии риска втягивания в новую эскалацию. В то же время в оборонном ведомстве звучат разные голоса по отношению к урегулированию вопроса сектора Газа. Также Израиль обусловит восстановление палестинского анклава заключением соглашения о возвращении плененных израильтян и похищенных тел павших солдат.

Ожидается, что в самые ближайшие дни - до конца нынешней недели Кохави сформулирует эту политику и представит ее на утверждение правительства.

Кохави стремится изменить механизм реагирования на ракетные обстрелы. Он представил членам генштаба концепцию, по которой больше недопустимо реагировать на них, как раньше - следует использовать достижения операции "Страж стен". По его словам, любой запуск ракет должен приводить к автоматической эвакуации здания с террористической инфраструктурой в секторе Газа, чтобы уничтожить его. Даже если это может спровоцировать новую эскалацию.

Эта концепция еще не приобрела свой законченный вид и пока не представлена министру обороны Бени Ганцу. Как он к ней отнесется, еще не ясно, но несколько генералов уже поддержали ее.

Генштаб также разработает новые правила реагирования на запуск самовзрывающихся или самовоспламеняющихся шаров ХАМАСа из Газы на израильскую территорию. Они создают угрозу жизни мирных израильтян, проживающих в приграничных районах и наносят серьезный ущерб фермерам и природе.

Также армия разработает ответные меры на повреждение пограничного заграждения и поджигание покрышек у границы, что отрицательно влияет на окружающую среду.

Что касается урегулирования с ХАМАСом, мнения военных разделились. Часть из них настаивает на том, что для предотвращения гуманитарного кризиса в Газе следует начать оказывать помощь уже со следующей недели - в обмен на полное прекращение огня. Другая часть генералов считает, что прежде чем начать предоставлять помощь жителям сектора, следует к этому вопросу привлечь руководство Палестинской автономии, чтобы укрепить ее статус в главах палестинской улицы. Цель ХАМАСа же - сделать власти автономии нерелевантными, чтобы ослабить их.

Сектор Газа нуждается в восстановлении после тысяч ударов, нанесенных израильской армией, а также после того, как более 860 ракет, выпущенных по Израилю, не долетели до пограничного заграждения и разорвались на территории сектора, разрушив жилые дома. Также ЦАХАЛ разрушил немалую часть инфраструктуры и зданий, использованных ХАМАСом и "Исламским джихадом" для целей террора.

При этом Израиль впервые намерен обусловить восстановление и помощь Газе заключением сделки по возвращению плененных израильтян и тел солдат. У этой сделки будут четкие условия - Израиль не станет освобождать убийц израильтян. Данное сообщение было направлено через египетских посредников ХАМАСу, а также передано собственно Египту и странам Персидского залива.

Операция "Страж стен" показала Израилю, что правила игры с ХАМАСом следует ужесточив, чтобы повысить для группировки цену за любую провокацию.

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