Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Литвы 10 23.05.2021, 17:41

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Вильнюс требует освободить самолет, находящийся в Минске.

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси, у которого потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Напомним, сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находится журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.

На момент написания статьи самолет продолжает находиться в Минске.

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