закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Литвы

10
  • 23.05.2021, 17:41
  • 5,786
Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Литвы

Вильнюс требует освободить самолет, находящийся в Минске.

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси, у которого потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Напомним, сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находится журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.

На момент написания статьи самолет продолжает находиться в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич