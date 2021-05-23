Названы имена двух богатейших людей мира 23.05.2021, 17:52

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Миллиардеры разделили первое место в почетном списке.

Основатель Amazon Джефф Безос и владелец холдинга LVMH Бернар Арно стали богатейшими людьми планеты. Об этом сообщает Forbes.

По итогам торгов на прошлой неделе состояние Арно выросло на $800 миллионов, а Безоса — стало меньше на $2,3 миллиарда. В результате состояния обоих миллиардеров на данный момент оцениваются в $186 миллиардов. Второе место теперь занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — его капитал составляет $147,3 миллиарда.

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