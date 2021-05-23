Андрей Санников: Санкции позволяют спасать жизни 23.05.2021, 18:06

Белорусские и международные эксперты обсудили давление на режим Лукашенко.

Сайт Народного антикризисного управления опубликовал основные тезисы выступавших на международном вебинаре, посвященном санкциям против режима Лукашенко.

«Имеет ли ЕС политическую волю для защиты своих ценностей?». Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления

— Санкции являются эффективным инструментом, способным остановить репрессии и привести к мирным изменениям в Беларуси.

Павел Латушко

Эффективность их зависит от реальности, а не декларативности, что имеет место быть сегодня, и их срочности. Масштаб репрессий настолько высок, что вместе с внутренним давлением эффективные санкции будут иметь краткосрочный характер и приведут к быстрым политическим изменениям, что не позволит нанести ущерб экономике страны и обеспечит ее дальнейшее развитие после изменения политической обстановки.

Перед ЕС и его странами-членами стоит острый вопрос, выводящий за пределы привычной комфортной политической рутины: имеет ли ЕС как сообщество государств, основанное в первую очередь на общих ценностях соблюдения прав и свобод человека, политическую волю для защиты этих ценностей в соседних с ним европейских странах. Ответ на этот вопрос крайне важен для беларусов, однако как представляется не менее важен он и для самого Европейского союза.

Андрей Санников

«Санкции позволяют спасать жизни». Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь»

— Санкции помогли избавиться от тоталитарных коммунистических режимов в СССР и в «странах социалистического лагеря». Санкции позволили спасти жизни тысяч политических заключенных во всем мире — и это самое главное.

История санкций, вводимых против режима Лукашенко в Беларуси — очень простая: реальных долгосрочных санкций, которые могли быть дать необходимый результат, прежде всего в области защиты прав человека и основных свобод, никогда не было. В то же время даже краткосрочное введение санкций сразу же приводило к конкретным результатам, в частности, к освобождению политзаключенных.

Есть у санкций и другая сторона: когда их отменяют, несмотря на отсутствие улучшений с правами человека, диктаторы воспринимают такие решения как сигнал к дальнейшим репрессиям. Так происходило в Беларуси. После отмены Евросоюзом санкций в 2016 году режим Лукашенко с помощью денежных вливаний Запада, стал готовиться к нынешним беспрецедентным репрессиям, к применению невиданного со времен второй мировой войны насилия в отношении мирных граждан. В войне против белорусов каратели, кстати, применяли польские резиновые пули, чешские гранаты, канадские водометы, американские технологии слежения и блокировки интернета и т. п. Вот об этом стоит помнить: санкции позволяют добиваться улучшения положения с правами человека, а отмена санкций обязательно ведет к ухудшению этого положения.

На Западе любят рассуждать о целесообразности введения санкций против диктатуры, об их характере и формах, о том, что слишком серьезные санкции могут создать угрозу независимости Беларуси со стороны России, однако именно западные санкции в отношении подпитывающих режим предприятий умерили бы аппетиты Кремля, поскольку это увеличивает риски для бизнеса, даже лояльного российским властям. Свидетельством тому — настороженное отношение российских нефтяных компаний к поставкам нефти в Беларусь из-за санкций США и сокращение таких поставок на «Нафтан» и Мозырьский НПЗ. Санкции Запада юридически и морально оправданы, поскольку вводятся на основании грубейших нарушений режимом международных обязательств и преследуют цель защиты жизни и здоровья людей, освобождения невиновных. Применение жестких санкций к режиму в Беларуси очень быстро могло бы привести к освобождению всех политзаключенных и прекращению репрессий.

Даниель Фрид

«Важна информация от демократических сил». Даниель Фрид, Атлантический совет США

— Мы часто переоцениваем влияние санкций на короткой дистанции и недооцениваем их долгосрочное влияние. Санкции — инструмент против режима Лукашенко.

Власти США должны принимать решения о введении санкций в консультации с демократическими силами Беларуси. Экономические санкции против Беларуси могут включать в себя санкции против компаний, которые связаны с режимом Лукашенко. Также должны быть санкции против россиян, которые связаны с репрессиями в Беларуси, или компаний из России, которые так или иначе связаны с Лукашенко или используют кризис в Беларуси в своих целях.

Любые санкции должны действовать на то, чтобы начали соблюдаться права человека. Очень важна информация, которую мы будем получать от демократических сил Беларуси. США, Англия и ЕС должны работать вместе над санкциями.

Алесь Алехнович

«Каждый день режима у власти ухудшает экономику». Алесь Алехнович, представитель Светланы Тихановской по экономике

— Но давайте посмотрим, как выглядит ситуация в Беларуси без санкций. За последние 10 лет экономика не растет. С 2011 года ежегодно она росла в 3−4 раза медленнее, чем мировая экономика и экономики стран-соседей. После 26 лет правления Лукашенко Беларусь стала страной с наименьшей минимальной зарплатой и с третьей наименьшей средней зарплатой в Европе (после Молдовы и Украины, которые могут обогнать Беларусь в 2021 году).

Даже без санкций ситуация будет ухудшаться каждый год. Последние 10 лет — потерянное десятилетие для беларуской экономики. На фоне репрессий после сфальсифицированных выборов 2020 г. каждый день правления нелегитимного режима негативно влияет на общество и экономику.

При этом режиме у Беларуси нет будущего. Только новые свободные выборы могут создать условия для реформ, которые дадут импульс ускоренному развитию и устойчивому долгосрочному экономическому росту.

Чтобы остановить репрессии и освободить политзаключенных, необходимо экономическое давление на режим. Чем больше репрессий, тем большее давление. Экономическое давление нужно, чтобы защищать людей — это основной посыл. Без этого мы не освободим наших сограждан, которые страдают ни за что.

Работают ли санкции? Реакция власти показывает, что да. Все действия режима показывают, что он боится санкций.

На фоне давления не менее значима и экономическая поддержка. Я говорю о плане ЕС, который скоро будет озвучен. Рассчитываем, что США, Великобритания, Канада, ряд других стран смогут присоединиться к этому плану. Нужно работать на то, чтобы после остановки репрессий и проведения свободных выборов экономика могла быстро восстановиться.

Сергей Дылевский

«Важны санкции против предприятий». Сергей Дылевский, лидер стачечного движения

— Отношение рабочих к санкциям позитивное. Все поддерживающие протест граждане Беларуси понимают, для чего нужны санкции. Те, кто в стачке или готовится к забастовкам, готовы к неудобным ситуациям для себя в экономическом плане из-за введения санкций. Хочу отметить, что важны санкции против предприятий, которые кормят режим.

«Санкции должны быть масштабными». Юрий Гагарин (псевдоним), сотрудник НПЗ в Мозыре

— Не только репрессированные работники выступают за санкции, но и действующие, высококвалифицированные специалисты поддерживают любые механизмы для разрешения кризиса в стране и возвращения закона и справедливости. Многие готовы терпеть материальные трудности ради других людей. Но сколько терпеть? Для сокращения этого времени, считают многие, санкции должны быть массированными, чтобы достичь эффекта за максимально короткий срок.

Чем быстрее мы оттолкнемся от дна и приступим к восстановлению и реформам, тем лучше. Люди выступают за любые действия, если это позволит не жить в одной стране с преступниками режима. Это не только политический вопрос, но и вопрос базовых потребностей — безопасности.

Все заинтересованы в том, чтобы преобразования произошли в краткие сроки. От лица рабочих заявляю, что санкции должны быть масштабными.

Йорг Форбриг

«Следует держать в голове фактор России». Йорг Форбриг, Германский фонд Маршалла

— Уверен, что санкции помогают и работают как инструмент, но вместе с тем я вижу недостатки этого инструмента, особенно в случае с Европейским союзом. Санкции действуют волнами продолжительное время. Очень важно понимать, что санкции ЕС не стратегические, а реактивные, т. е. они ни в коем случае не являются результатом долгосрочной стратегии. К сожалению, когда дело касается восточных соседей, у ЕС большая проблема со стратегией, в которую могли бы быть вписаны и санкции.

Думаю, что когда мы говорим о санкциях против Беларуси, следует всегда иметь в виду фактор России и россиян, которые поддерживают режим Лукашенко.

Минск неоднократно использовал слабые места в системе европейских санкций. Их введение требует многих политических усилий и времени, но их результаты не всегда значимые. Следует расширить наше видение вариантов санкционной политики и оценить значимость санкций со стороны отдельных стран, которые зачастую имеют более комплексный характер. Думаю, что подобные санкции дадут дополнительный эффект.

США имеет более активные инструменты, чтобы начать экономическое давление на режим, чем ЕС. Полностью согласен с тем, что со стороны ЕС нужны принятие нового пакета санкций, но в целом необходимо задействовать большее количество инструментов для увеличения давления, например, публичные акции против компаний, которые продолжают сотрудничество с режимом.

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