Дональд Туск: Лукашенко стал угрозой для международной безопасности 23 23.05.2021, 18:22

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Дональд Туск

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте назвал действия диктатора «актом государственного терроризма».

Бывший премьер-министр Польши, председатель Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте) Дональд Туск отреагировал на перехват самолета Rynair в Беларуси:

— Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности.

Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительства и институтов.

Łukaszenka stał się zagrożeniem nie tylko dla obywateli swojego kraju, ale także dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego akt państwowego terroryzmu wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji wszystkich europejskich rządów i instytucji. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 23, 2021

Напомним, сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находился журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.

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