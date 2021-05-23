Беларусь обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею 6 23.05.2021, 18:38

2,510

Для шведских хоккеистов это второе поражение на турнире.

На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), состоялись очередные матчи группового этапа. В группе А встречались сборные Швеции и Беларуси, сообщает championat.com.

Матч закончился победой белорусов со счётом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил в начале третьего периода Герман Нестеров, которому ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.

Сборная Беларуси лишь во второй раз в истории обыграла на крупных турнирах шведскую команду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».