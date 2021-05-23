Байден: Ближневосточные страны должны признать Израиль 23.05.2021, 19:08

1,528

Также США будут сотрудничать с израильскими властями в вопросах безопасности.

Президент США Джо Байден заявил, что единственным ключом к урегулированию палестино-израильского конфликта является реализация соглашения на основе создания двух независимых государств.

При этом Байден отметил, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока страны региона не признают право Израиля на существование.

Об этом сообщает израильское издание cursorinfo.co.il со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Пока регион однозначно не заявит о признании права Израиля на существование в качестве независимого еврейского государства, мира не будет», – отметил президент США.

По мнению главы Белого дома, только решение на основании существования двух независимых государств может положить конец многолетнему конфликту между евреями и палестинцами.

Байден опроверг заявления, что Демократическая партия США предвзято относится к Израилю и заверил в приверженности обеспечению израильской безопасности.

Президент США отметил, что в Белом доме готовы сотрудничать с Израилем по вопросу обеспечения безопасности на территории Иудеи и Самарии.

Кроме того Байден подчеркнул, что США выделят средства на восстановление сектора Газа, однако представители ХАМАСа эти деньги не получат.

По словам главы Белого дома, законным лидером палестинцев является президент ПА Махмуд Аббас в отличие от руководства ХАМАСа, являющегося террористической организацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».