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«Евровидение» в 2022 году может пройти в Турине

  • 23.05.2021, 20:11
«Евровидение» в 2022 году может пройти в Турине

Возможность проведения конкурса в этом городе обговаривалась еще в 2017 году.

Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.

Об этом написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.

"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала мэр.

Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.

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