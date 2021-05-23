Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила белорусский режим о последствиях 6 23.05.2021, 20:16

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Фото: Bloomberg

Действия официального Минска уже называют актом государственного терроризма.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter отреагировала на угон белорусскими властями самолета Ryanair.

«Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair Афины-Вильнюс садиться в Минске.

Все пассажиры должны немедленно получить возможность продолжить свой путь в Вильнюс и должна быть обеспечена их безопасность.

Любое нарушение правил регулирования международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — заявила глава Еврокомиссии.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

На борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также сообщается, что белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

Европейские политики уже называют действия белорусских властей актом государственного терроризма.

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