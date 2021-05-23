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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила белорусский режим о последствиях

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  • 23.05.2021, 20:16
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила белорусский режим о последствиях
Фото: Bloomberg

Действия официального Минска уже называют актом государственного терроризма.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter отреагировала на угон белорусскими властями самолета Ryanair.

«Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair Афины-Вильнюс садиться в Минске.

Все пассажиры должны немедленно получить возможность продолжить свой путь в Вильнюс и должна быть обеспечена их безопасность.

Любое нарушение правил регулирования международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — заявила глава Еврокомиссии.

На борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также сообщается, что белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

Европейские политики уже называют действия белорусских властей актом государственного терроризма.

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