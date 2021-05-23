Литва заявила, что Лукашенко поднял для сопровождения самолета Ryanair не только истребитель, но и военный вертолет 23 23.05.2021, 20:21

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Иллюстрационное фото

Данным рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран.

Комментируя ситуацию вокруг захвата белорусскими властями самолета Ryanair, главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила Delfi, что такого прецедента в истории страны не было. Изначально поступала недостоверная информация о том, что на приземляющемся самолете есть взрывчатка.

Однако, по ее словам, Беларусь использовала для посадки самолета две единицы военной техники: военный истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24. По словам Скайсгирите, это очень похоже на действия белорусского КГБ.

По ее словам, полученная информация свидетельствует о том, что Беларусь четко знала, что на этом самолете летит Роман Протасевич.

Данным рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе на борту находятся более 90 граждан Литвы.

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