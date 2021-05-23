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График отключения горячей воды в Минске 2021: какие адреса на очереди в июне

  • 23.05.2021, 20:32
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График отключения горячей воды в Минске 2021: какие адреса на очереди в июне

Даты и точные адреса.

В июне столичные коммунальщики продолжат вовсю готовиться к предстоящей зиме, пишет kp.by. Согласно графику «УП Минсккоммунтеплосеть», горячей воды в июне 2021 г. не будет в Минске по следующим адресам:

С 1 июня:

К.Маркса, 26;

Малинина, 8, 10, 10А; 12, 14;

Плеханова, 46, 48, 48А; 93, 93А; 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5; 99;

Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52/1; 54/1; 56, 58/1; 60/1; 62, 64; 74, 74А; 76, 78, 80, 82;

Якубова, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4; 52, 52А.

Со 2 июня:

Белинского, 9, 11, 18;

Волгоградская, 12, 69;

Восточная, 64, 66, 68;

К.Чорного, 21Б; 27, 31, 33А, Б; 35;

Калинина пер., 3, 4, 5А; 5, 6, 6А; 7, 8А;

Калинина, 20, 21, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34;

Калининградский пер., 19, 21;

Логойский тр., 1А; 1/1, 1/2, 1/4; 3, 5, 7, 9, 11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4;

Ломоносова, 4, 10, 12;

Лукьяновича, 2, 2А; 3, 4, 4Б;

Макаенка, 13А, Б; 15А, 15В;

Мележа, 4, 4А;

Независимости пр., 111;

Олешева, 1;

Толбухина, 17, 19;

Я.Коласа, 48, 51к1; 52, 53к1, 53к3; 55к1.

С 7 июня:

50 лет Победы, 1, 1к1, к2, 3; 3Б; 5А; 5к1, 5к2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23;

В/часть 29766;

ВАРБ;

Героев 120Дивизии, 17;

Грушевская, 83, 85, 87, 89;

Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Космонавтов, 20, 22;

Независимости пр., 202, 202/3;

Путилова, 1, 3;

Разинская, 96;

Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 19; 28/12;

Таллиннский пер., 7;

УО ВА;

Фогеля, 1В, 1Г, 1Е, 1К, 1Л; 1, 3, 5, 6, 7, 9, 19.

С 8 июня:

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32;

Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48А; 49, 51, 52, 52А; 54;

Багратиона, 69, 71, 73, 73А;

Дзержинского пр., 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 129, 131, 125, 125А; 127;

Е.Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Есенина, 3к1, 3к2; 4, 6, 6А; 6к1, 6к2, 6к3, 6к4; 8, 10, 12А; 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Запорожская, 22, 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40;

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8А; 10, 12, 14;

Каролинский пр-д, 1, 5;

Космонавтов, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4, 3к5, 3к6; 5к1, 5к2; 5А; 7к1, 7к2; 9к1, 9к2; 11, 13к1, 13к2; 15к1, 15к2; 17, 19, 21, 23к1, 23к2, 23к3; 25, 27;

Н.Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А; 51, 53, 55;

Некрашевича, 6, 8, 10, 12;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Филимонова, 3, 3/2; 5/1; 7, 7А, Б; 10, 14;

Чюрлениса, 1, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26;

Я.Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 9 июня:

1-й пер. Окрестина, 36, 36А; 38;

Бельского, 39к1, 39к2, 39к3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Гурского, 21к1, 21к2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; 45;

К.Либкнехта, 112;

Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 43, 45, 49;

Одоевского, 52, 52А; 54;

Пономаренко, 58, 58А; 60, 62;

Прилукская, 48, 50, 60.

С 10 июня:

А.Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

Аладовых, 5, 7, 11А, 11Б, 11В; 15, 17;

Голубка, 10, 12, 14;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22;

Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21А; 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Камайская, 18, 20;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

Колесникова, 1, 3, 3А; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45А-2; 47, 49;

Кунцевщина, 2А; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А; 23, 25, 27, 29, 31/2, 31/3; 33/1, 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;

Лобанка, 4, 12, 14, 109Б;

Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Масюковщина, 2А;

Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84;

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б;

Ратомская, 2, 2А; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

С 14 июня:

Грушевская, 15, 17;

Маяковского, 35;

Пулихова, 43.

С 15 июня:

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Алибегова, 3, 5, 7;

Барамзиной, 4, 6, 8, 8А; 9, 10, 10А; 12, 12А; 13, 15, 16, 18, 20;

Березогорская, 6, 7, 8;

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16к1; 17;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106;

Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Победителей пр., 112;

пр. Газеты Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19В; 21, 23,

пр. Газеты Правда, 1, 3А; 3, 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 14к3; 16, 20, 22, 26к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40к1, 40к2; 42А; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56к2; 58к2; 60к2; 64к2;

Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20;

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13к1; 15, 15А; 17;

ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9 вблизи д.Волма.

С 16 июня:

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36/1; 36/3; 36/4; 36/5; 38, 40, 42, 42А; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66;

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2; 7/3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Шабаны, 17.

С 17 июня:

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Мельникайте, 8, 8А; 12, 16;

Обойная, 4к1, 4к2;

Станиславского, 11А;

Стрелковая, 11А, 11Б; 13.

С 21 июня:

3-й Железнодорожный пер., 10, 16;

Грушевская, 65, 65А; 71, 73;

Разинская, 29, 62, 64.

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