Звезда баскетбола Екатерина Снытина обратилась к белорусским спортсменам

Звезда баскетбола Екатерина Снытина обратилась к белорусским спортсменам1
- 23.05.2021, 20:39
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У спортсменов сейчас есть шанс показать солидарность со своим народом.
Звездная баскетболистка Екатерина Снытина в Instagram обратилась к спортсменам Беларуси:
— Спортсмены Беларуси, «вы же все понимаете».
Я ушла из национальной команды, чтобы не быть частью пропаганды режима, чтобы не быть «скотам», которому можно заткнуть рот!
Все в стране делается и подчиняется только одному человеку, и вы, спортсмены, – часть этого!
Режим мучает политзаключенных, похищает людей из мимо пролетающих рейсов, убивает народ в тюрьмах и вы – часть этого, как бы вы не были «вне политики».
«Вы же все понимаете».
У вас сейчас есть шанс показать солидарность со своим народом, с белорусами! Откажитесь от выступления за национальные команды, которые сейчас представляют только Лукашенко, а не страну!
Напомним, звездная баскетболистка Екатерина Снытина дала большое интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97. В нем она рассказала, почему стала интересоваться политической и общественной жизнью в Беларуси.