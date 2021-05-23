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Звезда баскетбола Екатерина Снытина обратилась к белорусским спортсменам

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  • 23.05.2021, 20:39
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Звезда баскетбола Екатерина Снытина обратилась к белорусским спортсменам

У спортсменов сейчас есть шанс показать солидарность со своим народом.

Звездная баскетболистка Екатерина Снытина в Instagram обратилась к спортсменам Беларуси:

— Спортсмены Беларуси, «вы же все понимаете».

Я ушла из национальной команды, чтобы не быть частью пропаганды режима, чтобы не быть «скотам», которому можно заткнуть рот!

Все в стране делается и подчиняется только одному человеку, и вы, спортсмены, – часть этого!

Режим мучает политзаключенных, похищает людей из мимо пролетающих рейсов, убивает народ в тюрьмах и вы – часть этого, как бы вы не были «вне политики».

«Вы же все понимаете».

У вас сейчас есть шанс показать солидарность со своим народом, с белорусами! Откажитесь от выступления за национальные команды, которые сейчас представляют только Лукашенко, а не страну!

Напомним, звездная баскетболистка Екатерина Снытина дала большое интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97. В нем она рассказала, почему стала интересоваться политической и общественной жизнью в Беларуси.

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