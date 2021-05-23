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Премьер Польши будет добиваться полного запрета полетов «Белавиа» над территорией ЕС

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  • 23.05.2021, 20:53
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Премьер Польши будет добиваться полного запрета полетов «Белавиа» над территорией ЕС

Белорусского посла в Варшаве вызвали в польский МИД.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который назвал угон белорусскими властями самолета Ryanair актом государственного терроризма, заявил, что будет добиваться полного запрета полетов «Белавиа» над территорией ЕС.

Также стало известно о том, что по поручению главы польского правительства белорусский посол в Варшаве был вызван в польский МИД.

Напомним, сегодня белорусские власти принудили к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту «Афины — Вильнюс». На борту самолета был журналист Роман Протасевич, его задержали.

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