Премьер Польши будет добиваться полного запрета полетов «Белавиа» над территорией ЕС 12 23.05.2021, 20:53

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Белорусского посла в Варшаве вызвали в польский МИД.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который назвал угон белорусскими властями самолета Ryanair актом государственного терроризма, заявил, что будет добиваться полного запрета полетов «Белавиа» над территорией ЕС.

Также стало известно о том, что по поручению главы польского правительства белорусский посол в Варшаве был вызван в польский МИД.

Напомним, сегодня белорусские власти принудили к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту «Афины — Вильнюс». На борту самолета был журналист Роман Протасевич, его задержали.

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