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Генеральный секретарь НАТО: Ситуация с самолетом Ryanair требует международного расследования

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  • 23.05.2021, 21:07
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Генеральный секретарь НАТО: Ситуация с самолетом Ryanair требует международного расследования
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Заявления Йенса Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter отреагировал на угон белорусскими властями самолета Ryanair.

«Внимательно слежу за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщениями о задержании Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил Йенс Столтенберг.

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принуть к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он задержан.

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