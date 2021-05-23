Генеральный секретарь НАТО: Ситуация с самолетом Ryanair требует международного расследования 7 23.05.2021, 21:07

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Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Заявления Йенса Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter отреагировал на угон белорусскими властями самолета Ryanair.

«Внимательно слежу за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщениями о задержании Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил Йенс Столтенберг.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принуть к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он задержан.

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