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«Государственный терроризм»: события в Минске — на передовицах международных СМИ

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  • 23.05.2021, 22:16
  • 22,580
«Государственный терроризм»: события в Минске — на передовицах международных СМИ

Кажется, режиму это просто так не сойдет с рук.

23 мая в национальном аэропорту «Минск» был захвачен самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. При этом был задержан пассажир рейса, блогер Роман Протасевич.

Сайт «Салiдарнасць» предлагает обзор передовиц иностранной прессы — от «Washington post» до «Украинской правды».

Греческая газета «Adesmeytos Typos» пишет о реакции премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки: «Полетный триллер Ryanair: Мицотаки резко реагирует на арест белорусского журналиста»

Литовская газета «Lietuvos rytas» публикует рассказы пассажиров рейса, оказавшихся в минском аэропорту

Французская газета «Le Figaro» пишет о негативной реакции европейских стран, в том числе и Франции, на инцидент Беларуси

Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет о заявлении Варшавы, назвавшей произошедшее в Беларуси «государственным терроризмом»

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