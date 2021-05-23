«Государственный терроризм»: события в Минске — на передовицах международных СМИ

«Государственный терроризм»: события в Минске — на передовицах международных СМИ16
- 23.05.2021, 22:16
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Кажется, режиму это просто так не сойдет с рук.
23 мая в национальном аэропорту «Минск» был захвачен самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. При этом был задержан пассажир рейса, блогер Роман Протасевич.
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Греческая газета «Adesmeytos Typos» пишет о реакции премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки: «Полетный триллер Ryanair: Мицотаки резко реагирует на арест белорусского журналиста»
Литовская газета «Lietuvos rytas» публикует рассказы пассажиров рейса, оказавшихся в минском аэропорту
Французская газета «Le Figaro» пишет о негативной реакции европейских стран, в том числе и Франции, на инцидент Беларуси
Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет о заявлении Варшавы, назвавшей произошедшее в Беларуси «государственным терроризмом»