«Государственный терроризм»: события в Минске — на передовицах международных СМИ 16 23.05.2021, 22:16

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Кажется, режиму это просто так не сойдет с рук.

23 мая в национальном аэропорту «Минск» был захвачен самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. При этом был задержан пассажир рейса, блогер Роман Протасевич.

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Греческая газета «Adesmeytos Typos» пишет о реакции премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки: «Полетный триллер Ryanair: Мицотаки резко реагирует на арест белорусского журналиста»

Литовская газета «Lietuvos rytas» публикует рассказы пассажиров рейса, оказавшихся в минском аэропорту

Французская газета «Le Figaro» пишет о негативной реакции европейских стран, в том числе и Франции, на инцидент Беларуси

Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет о заявлении Варшавы, назвавшей произошедшее в Беларуси «государственным терроризмом»

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