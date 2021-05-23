Политолог: Никаких переговоров с Лукашенко быть не может 7 23.05.2021, 22:20

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Фото: Delfi

Только экономические санкции.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале отреагировал на захват самолета режимом Лукашенко. Он считает, что существенным ударом по белорусским властям могут быть только жесткие экономические санкции:

1) введение торгового эмбарго на поставку нефтепродуктов и калийных удобрений на рынки ЕС;

2) закрытие со стороны Литвы и Латвии всей портовой инфраструктуры для белорусских компаний;

3) полный запрет на полеты белорусских авиакомпаний со стороны ЕС и Украины;

4) рекомендация для европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Беларуси;

5) переориентация всех наземных транзитных потоков европейских перевозчиков через соседние государства;

6) введение персональных санкций против всех без исключения бизнесменов, связанных с cемьей Лукашенко;

7) возбуждение уголовных дел на территории ЕС в отношении гражданина Лукашенко и его хунты.

Принятие данных мер позволит в кратчайшие сроки добиться ухода и ареста гражданина Лукашенко.

Никаких переговоров с террористом Лукашенко быть не может!

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