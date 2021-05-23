закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 23:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Никаких переговоров с Лукашенко быть не может

7
  • 23.05.2021, 22:20
  • 17,898
Политолог: Никаких переговоров с Лукашенко быть не может
Фото: Delfi

Только экономические санкции.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале отреагировал на захват самолета режимом Лукашенко. Он считает, что существенным ударом по белорусским властям могут быть только жесткие экономические санкции:

1) введение торгового эмбарго на поставку нефтепродуктов и калийных удобрений на рынки ЕС;

2) закрытие со стороны Литвы и Латвии всей портовой инфраструктуры для белорусских компаний;

3) полный запрет на полеты белорусских авиакомпаний со стороны ЕС и Украины;

4) рекомендация для европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Беларуси;

5) переориентация всех наземных транзитных потоков европейских перевозчиков через соседние государства;

6) введение персональных санкций против всех без исключения бизнесменов, связанных с cемьей Лукашенко;

7) возбуждение уголовных дел на территории ЕС в отношении гражданина Лукашенко и его хунты.

Принятие данных мер позволит в кратчайшие сроки добиться ухода и ареста гражданина Лукашенко.

Никаких переговоров с террористом Лукашенко быть не может!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич