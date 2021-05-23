Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета Ryanair 11 23.05.2021, 22:27

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Вильнюс будет добиваться рекомендации ЕС избегать полетов над Беларусью.

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили BNS в прокуратуре, сообщает Delfi.

«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», – сообщила руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене. Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Также Литва призывает партнеров по Европейскому союзу признать инцидент с самолетом Ryanair нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ICAO), приостановить членство Беларуси в этой организации и рассмотреть совместную рекомендацию ЕС избегать воздушного пространства Беларуси в будущем, сообщает пресс-служба МИД соседней страны.

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принуть к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка задержаны.

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