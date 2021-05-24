Комитет Cената США и законодатели европейских стран: Тирания Лукашенко угрожает не только белорусам, но и всему миру 55 24.05.2021, 7:30

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Все страны НАТО должны ввести санкции против белорусских властей.

Глава комитета Cената США по международным делам Боб Менендес, а также его коллеги из Великобритании Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии выступили с заявлением по факту захвата белорусскими властями самолета Ryanair. Они призвали квалифицировать угрозу применения ракет «воздух-воздух» по отношению к рейсу FR4978, захваченного белорусскими властями как акт государственного терроризма, сообщает пресс-служба главы комитета сената США по международным делам.

Запущен механизм введения полного запрета гражданских полетов в воздушном пространстве Беларуси. Кроме этого, страны намерены добиться запрета на участие Беларуси в Интерполе и других международных организациях.

Высокопоставленные парламентарии из ЕС и США также призвали все страны НАТО ввести санкции в отношении режима в Минске за совершение «пиратской» атаки на гражданском авиамаршруте между двумя странами НАТО.

«Тирании не место в Европе. Она угрожает не только гражданам Беларуси, но и всему миру», — говорится в заявлении.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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