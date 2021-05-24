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Эксперт в сфере авиации: Пилоты Ryanair повернули в Минск только под угрозой истребителей

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  • 24.05.2021, 7:33
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Эксперт в сфере авиации: Пилоты Ryanair повернули в Минск только под угрозой истребителей

Они до последнего тянули в сторону Вильнюса.

"Чтобы было окончательно ясно — пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу", — пишет эксперт в сфере авиации и космонавтики Вадим Лукашевич на своей странице в "Фейсбуке".

"Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам — пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы", — заявил эксперт в сфере авиации.

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка задержаны.

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