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Госсекретарь США: Мы требуем международного расследования действий режима Лукашенко

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  • 24.05.2021, 7:36
  • 7,338
Госсекретарь США: Мы требуем международного расследования действий режима Лукашенко
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Вашингтон обговаривает с европейскими партнерами дальнейшую поддержку народа Беларуси.

США требуют международного расследования инцидента с рейсом Ryanair Афины-Вильнюс, который был захвачен белорусскими властями. Об этом в своем блоге написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы решительно осуждаем наглое и шокирующее деяние режима Лукашенко с целью изменить маршрут коммерческого рейса и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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