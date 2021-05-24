ОБСЕ требует от Минска немедленных объяснений 9 24.05.2021, 7:55

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фото: OSCE/Mikhail Evstafiev

Белорусские власти должны соблюдать все международные обязательства.

Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает сайт naviny.by со ссылкой на заявление ОБСЕ.

«Я встревожена сообщениями о том, что гражданский самолет был вынужден приземлиться в Минске, чтобы арестовали независимого журналиста Романа Пратасевича, — сказала Линде. — Это глубоко тревожное и безрассудное поведение. Я призываю Беларусь немедленно освободить журналиста Протасевича».

Линде потребовала от Минска немедленных объяснений произошедшего.

Она также призвала белорусские власти соблюдать все свои международные обязательства.

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка задержаны.

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