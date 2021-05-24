ОБСЕ требует от Минска немедленных объяснений

ОБСЕ требует от Минска немедленных объяснений9
- 24.05.2021, 7:55
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Белорусские власти должны соблюдать все международные обязательства.
Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает сайт naviny.by со ссылкой на заявление ОБСЕ.
«Я встревожена сообщениями о том, что гражданский самолет был вынужден приземлиться в Минске, чтобы арестовали независимого журналиста Романа Пратасевича, — сказала Линде. — Это глубоко тревожное и безрассудное поведение. Я призываю Беларусь немедленно освободить журналиста Протасевича».
Линде потребовала от Минска немедленных объяснений произошедшего.
Она также призвала белорусские власти соблюдать все свои международные обязательства.
Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка задержаны.