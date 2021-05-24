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Лукашенко нужно при первой же возможности посадить в Гааге

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  • Александр Подрабинек
  • 24.05.2021, 7:57
  • 10,694
Лукашенко нужно при первой же возможности посадить в Гааге
Александр Подрабинек
Фото: RFE/RL

Беларусь следует исключить из ICAO.

Если ICAO не объявит воздушное пространство Беларуси зоной, небезопасной для самолетов гражданской авиации, то авиакомпаниям при продаже билетов возможно придется уточнять, над какими странами будет проходить тот или иной полет.

Очевидно, что окончательно свихнувшийся Лукашенко сможет теперь посадить любой самолет, пролетающей над территорией Беларуси, и арестовать любого пассажира, если он оппонент белорусского диктатора. А по-хорошему, Беларусь следует исключить из ICAO, а самого Лукашенко при первой же возможности посадить в Гааге.

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

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