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Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС

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  • 24.05.2021, 8:18
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Премьер Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС
Александр Де Кроо.
Фото: VNA

Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси, в том числе запретить самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС, в связи с захватом в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <…> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС», - заявил Де Кроо. Он также подчеркнул, что задержанный в Минске Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.

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