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«Может повториться ситуация 2011 года»: белорусская экономика дышит на ладан

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  • 24.05.2021, 8:36
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«Может повториться ситуация 2011 года»: белорусская экономика дышит на ладан
фото: tut.by

Лучше всего хранить свои сбережения в наличной валюте.

Комитет госконтроля выступил с инициативой «сокращения использования наличных денежных средств в повседневной жизни граждан». Одна из мер — «полный запрет на продажу товаров и услуг за наличные в отдельных сегментах потребительского рынка» Сайт Charter97.org попросил активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима, экс-предпринимателя Виктора Марчика прокомментировать ситуацию. 

– Можно догадываться, что они имели в виду. Возможно, что физическое лицо сможет оплатить какие-то виды товара только по безналу. Я думаю, что они хотят, чтобы люди оставляли деньга на карточках. Если раньше они могли как-то прокрутить деньги населения по своим нуждам, то теперь люди идут в банкомат и снимают полностью свою зарплату. Эти средства народ хранит у себя, власть ничего не может поделать. Может быть, это ответ на инициативу «банкомат-обменник-банк», потому что пошла такая тенденция, снятия своих зарплат с карточки.

– Что на практике могут означать такие меры? В Беларуси могут частично запретить наличные деньги?

– Я не знаю, как это будет выглядеть на деле. Как можно запретить наличные деньги? Если только какие-то виды товаров или, допустим, коммуналку, еще что-то заставят платить по безналу. Так запретить напрямую – абсурдно. Однако в нашей стране может произойти все что угодно. У нас и сейчас бывают абсурдные законы и действия. Мы уже перестали удивляться, но какой будет механизм, как будет прорабатываться, – это большой вопрос.

– Смогут ли власти контролировать выполнение собственных распоряжений? Или все будет, как с первым декретом о «тунеядцах», который пришлось отозвать и переработать?

– Если такой закон все-таки будет, то тогда нужно смотреть, как это все будет происходить, какие притеснения пойдут и тогда люди будут принимать адекватные меры. Образно говоря, если продолжать закручивать гайки, то резьба обязательно сорвется. Все, что сейчас власть делает, – это большой минус, который играет против нее. Я не исключаю возможность повторения действий, как было с декретом №3, потому что нельзя до бесконечности затягивать удавку на шее простых граждан нашей страны.

– Связана ли паника властей с тем, что белорусы массово продолжают забирать свои депозиты из банков? Ведь, по последней информации, население забрало 44% валютных вкладов. Боятся ли власти потерять контроль над деньгами населения из-за инициативы «банкомат-обменник-банк»?

– Как я понимаю, инициатива Латушко была направлена на снятие зарплат, то есть белорусского рубля, а валютные вклады связаны с тем, что население понимает из прошлого опыта, что белорусский рубль может упасть очень сильно. Сейчас экономическая ситуация такая, что, скорее всего, это произойдет.  Люди просто подстраховываются и скупают валюту. Доллар и евро более надежная валюта, чем наш рубль. Я считаю, что лучше хранить деньги в валюте, чем в белорусских рублях. Раз пошла уже такая тенденция, что падает золотовалютный запас, то будут приниматься какие-то меры, чтобы этого не произошло. Возможно, будет повторение 2011 года, банки не будут продавать валюту, но тогда валютчики возобновлять свою деятельность на черном рынке. 

– Что эти меры, вместе с принятым ранее решением о запрете закупок за «наличку», означают для ИП и частной розничной торговли?

– Если это будет касаться ИП, а вроде именно их это и касается, то основная масса, а это более, чем 90%, будут вынуждены закрыться или перенести бизнес в другие страны, иначе им придется заниматься серыми схемами. Власти хотят контролировать поток денежных средств, но сама схема не проработана. В основном предприниматели закупаются на рынках мелкими партиями, а какие там счета у тех же палаточников, у них идет плата за товары только наличными деньгами. Я думаю, что это будет практически крах для мелкого бизнеса.

– Как разорение мелких предпринимателей отразится на жизни простых белорусов?

– Насколько я знаю,, практически во всех странах экономика держится на малом-среднем бизнесе. Это люди, которые сами платят налоги, не требуют ничего от государства, только дают прибыль в виде налогов и рабочих мест для населения. В Беларуси и так нехватка рабочих мест. Одни уезжают из-за политической ситуации, а другие из-за экономической. Наша зарплата несопоставима с ценами на продукты, население не может выжить в сложившийся ситуации. Причем за такую же работу, которую люди имели в нашей стране, за рубежом им платят в несколько раз больше. Это сработает только в минус нашей экономики, хотя она и так дышит на ладан. Я думаю, что такими действиями это может вызвать возмущение у немалой массы народа, которая будет вынуждена присоединиться к протестующим и несогласным.

– Можно ли сказать, что такими запретами власть только усугубляет положения для ИП и тем самым заставляет людей уходить в теневой рынок?

– Естественно, власть хочет контролировать поток средств индивидуальных предпринимателей и думают, что раскроют какие-то серые схемы, но на самом деле это пойдет в обратную сторону. Люди не смогут работать по этому закону. По нему смогут работать только крупные предприниматели, для них нет проблем, но это малая часть. Малый бизнес, который покупает товар заграницей, в той же России на рынке, не сможет работать по безналу, поэтому им придется закрыться и уйти в тень. На данный момент это очень большой процент работающих предпринимателей, так что получается бумеранг, который обернется в другую сторону. Я не думаю, что они смогут контролировать поток и этим указом загонят предпринимателей в серые схемы.

– Могут ли власти из-за проблем с поступлением валютной выручки ввести ограничения на доступ к банковским счетам или обязать банки выдавать валюту белорусскими рублями?

– Если в стране не будет хватать валюты, то вполне возможен такой вариант, что валютные вклады будут возвращать людям белорусскими рублями по курсу, который будет согласован Нацбанком, а не рынку. В 2011 году курс Нацбанка был три раза меньше, чем это было на черном рынке. В принципе люди, у которых есть валютные вклады, могут потерять очень много. В нашей нынешней ситуации все вполне возможно.

– Насколько сегодня белорусам опасно держать валюту в банках?

– Исходя из того, что мы проанализировали, то лично я не держал бы валюту в государственных банках. Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра, как оно повернется, но в сегодняшней экономической и политической я бы не держал не в валюте и не в белорусских рублях. Я еще помню то время, когда в конце 80-х и начале 90-х пропали почти все сбережения в Сберкассах, как говорится, это еще свежо в памяти. Доверять банкам у меня нет никакой мотивации, потому что история говорит об обратном.

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