Уже сегодня лидеры ЕС обсудят возможные санкции против белорусских властей 22 24.05.2021, 8:37

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Встреча пройдет в Брюсселе в очном формате.

Пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс заявил, что захват белорусскими властями самолета Ryanair оставить без последствий нельзя.

Сообщается, что на встрече Евросовета поднимется вопрос о введении санкций против Беларуси.

Напомним, ситуацию осудили лидеры ряда стран. Комитет Сената США по международным отношениям, Литва, Латвия, Чехия, Германия и Великобритания призвали Международную организацию гражданской авиации немедленно провести расследование нарушения свободного транзита между государствами.

В заявлении говорится, что до тех пор, пока это не будет сделано, необходимо закрыть небо над Беларусью, и в том числе отменить полеты в саму страну.

Накануне Международная организация гражданской авиации уже заявила, что проведет советующее расследование.

Некоторые страны призывают запретить самолетам «Белавиа» совершать посадки в аэропортах ЕС.

Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка задержаны.

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