1,1 секунда до 100 км/ч: Илон Маск обещает, что Tesla Roadster будет настоящей ракетой 1 24.05.2021, 8:46

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Tesla Roadster

Фото: Tesla

Стартовая цена автомобиля будет от $200 тысяч.

Илон Маск представил второе поколение Tesla Roadster более трех лет назад. Как и многие другие проекты Маска, Roadster оказался долгостроем.

Запуск модели был назначен на 2020-й год. Но до сих пор не состоялся. Теперь говорят о 2022-м годе, пишет «Новое время».

Маск не устает подогревать интерес родстеру.

И дело даже не в пафосном запуске первого экземпляра Tesla Roadster в космос.

В частности, Маск намекает на опциональную версию авто, скрещивающую Tesla с другой его компанией — SpaceX.

Речь идет об особой версии Tesla Roadster с реактивным ускорителем, созданным инженерами SpaceX.

На днях Маск снова завел речь об этом удивительном «кроссовере».

Маск утверждает, что Tesla Roadster с реактивным ускорителем SpaceX будет разгоняться до 100 км/ч всего за 1,1 сек.

Это ощутимо быстрее, чем заявленные показатели для обычной версии Tesla Roadster, которые, впрочем, тоже впечатляют (1,9 сек до «сотни» на полном приводе).

Для того, чтобы существенно ускорить и без того быстрый родстер инженеры SpaceX разработали реактивные двигатели, сопла которых расположены сзади около номерного знака авто. Для их питания предусмотрены баки со сжатым воздухом.

Собственно, Tesla Roadster представляет собой уникальный образец инженерной мысли и без реактивных ускорителей. Маск неоднократно обещал, что родстер получит запас хода на уровне 1000 км. Максимальная скорость для Tesla Roadster составит феноменальные 400 км/ч.

Батарея 250 кВт будет питать конфигурацию из трех моторов (один на передней оси и два на задней).

Ну и ценник у Tesla Roadster будет соответствовать амбициям — стартовая цена составит $200,000.

Осталось дождаться, когда Tesla Roadster станет реальностью. Маск уверяет, что это случится уже до конца 2022 года.

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