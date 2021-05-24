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Глава МИД Германии: Действия белорусских властей не останутся без ответа со стороны ЕС

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  • 24.05.2021, 8:56
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Глава МИД Германии: Действия белорусских властей не останутся без ответа со стороны ЕС
Хайко Мас
Фото: DPA

Произошло вопиющее вмешательство в гражданское авиасообщение в Европе.

Глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter отреагировал на захват белорусскими властями самолета Ryanair.

«Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе.

Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича», — заявил глава дипломатии Германии.

Отметим, что уже сегодня пройдет встреча Евросовета, где будут обсуждены санкции против режима Лукашенко.

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