Глава МИД Германии: Действия белорусских властей не останутся без ответа со стороны ЕС

Глава МИД Германии: Действия белорусских властей не останутся без ответа со стороны ЕС6
- 24.05.2021, 8:56
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Произошло вопиющее вмешательство в гражданское авиасообщение в Европе.
Глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter отреагировал на захват белорусскими властями самолета Ryanair.
«Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе.
Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича», — заявил глава дипломатии Германии.
Das kann nicht ohne deutliche Konsequenzen von Seiten der EU bleiben. Wir stehen in engem Austausch mit den EU-Partnern.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 23, 2021
In jedem Fall muss #Belarus die Sicherheit, Unversehrtheit und Freiheit aller Passagiere unverzüglich gewährleisten und Roman Protasewitsch freilassen. 2/2
Отметим, что уже сегодня пройдет встреча Евросовета, где будут обсуждены санкции против режима Лукашенко.