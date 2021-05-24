Киберпартизаны заявили, что взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко 24.05.2021, 9:16

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Фотофакт.

Киберпартизаны заявили, что взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко.

«Академия синепалого, добро пожаловать в 1984 год! Последняя неделя показала, что для режима нет предела беспределу. Пытаясь загнать Беларусь в каменный век, они уже разграбили офис TUT.BY, убили Витольда Ашурка и даже угнали самолет для похищения «террориста», не уверовавшего в ритуальное насилие.

Но ни мы, ни уж тем более киберпартизаны не собираются отчаиваться. Хотят каменный век? Рано или поздно они туда уедут. А к перфокартам, логарифмическим линейкам и Оруэллу они уже улетают за считанные часы.

Так, сегодня «академия при Саше 3%» отправилась на машине времени прямо в 1984 год. Для этого киберпартизанам нужно было всего 4 часа на удаление баз данных и шифрование серверов.

А в качестве единственного артефакта из 2021 года партизаны оставили следующее сообщение работникам уже «академии при ЦК КПСС»: «Рано или поздно ваша сеть будет взломана, и вы станете козлами отпущения режима. Мы рекомендуем вам найти способ покинуть вашу работу, по возможности передав передав нам ключи системы», — говорится в заявлении киберпартизан.

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