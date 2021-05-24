Калифорнийский рейнджер во время прогулки нашел череп мастодонта 24.05.2021, 9:23

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Также были обнаружены другие окаменелости.

Смотритель парка в Калифорнии обнаружил множество доисторических окаменелостей, в том числе прекрасно сохранившийся череп мастодонта и останки рыбы, которая весила более 180 кг., пишет «Новое время».

Палеонтологи уже обнаружили на этом месте возле водораздела реки Мокелумне в предгорьях гор Сьерра десятки ископаемых видов.

Грег Франсек, рейнджер-натуралист из муниципального коммунального округа Ист-Бэй (EBMUD), который следит за состоянием питьевой воды в этом районе, прогуливался возле водораздела, когда заметил что-то похожее на дерево, но гладкое, как камень.

«Я наткнулся на окаменевшее дерево. Это дерево было частично заключено в отложения, и поскольку один конец был обнажен, я действительно мог видеть годовые кольца», — сказал Франсек.

Он огляделся и обнаружил второе такое дерево, а затем еще несколько — оказалось, что он идет по окаменевшему лесу. Франсек вернулся на это место через несколько недель, чтобы провести более подробное исследование, и именно тогда он обнаружил окаменелости позвоночных. Поэтому он обратился к палеонтологам и геологам.

Месторождение окаменелостей, которое датируется периодом примерно 10 млн лет назад, то есть эпохой миоцена, является одним из самых значительных подобных находок, когда-либо обнаруженных в Калифорнии.

«В Калифорнии есть еще несколько таких залежей окаменелостей», — сказал Рассел Шапиро, профессор палеонтологии и стратиграфии Калифорнийского государственного университета в Чико.

Шапиро не ожидал, что найдет много, но вскоре он был удивлен: его команда начала раскопки и нашла кончик кости, и когда они протравили окружающий камень, стали появляться пара клыков, зубов и череп. Это был удивительно сохранившийся мастодонт.

В результате раскопок Шапиро и его коллеги обнаружили сотни образцов животных, представляющих десятки видов, в лесу из 600 окаменелых деревьев. Среди древних видов, обнаруженных командой, были: гигантская рыба, которая является предком современного лосося; вымерший верблюд размером с жирафа; мастодонт и гомфотер, предок слонов.

В то время, когда жили эти давно вымершие существа, этот регион представлял собой дубовый лес, окаймленный древним океаном.

На данный момент исследовательская группа держит в секрете место раскопок окаменелостей. Но ученые говорят, что кости мастодонта покажут в университетском Музее науки Gateway уже в конце осени 2021 года.

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