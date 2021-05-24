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Официально: Самолеты AirBaltic не будут летать над Беларусью

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  • 24.05.2021, 9:29
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Официально: Самолеты AirBaltic не будут летать над Беларусью

Уже сегодня самолеты авиакомпании начали облетать белорусское воздушное пространство.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью. Но официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, сообщает Delfi.

По его словам, решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолёт Ryanair на борту которого находилсяжурналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

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