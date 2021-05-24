Действия режима подтолкнут ЕС к более радикальным действиям 2 Игорь Ильяш

24.05.2021, 9:31

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игорь ильяш

Фото: facebook

Отношение Запада к диктатуре в Беларуси может начать меняться качественно.

Спецоперация по захвату Романа Протасевича - это, безусловно, знаковое событие, которое будет иметь долгосрочные последствия для режима Лукашенко на международной арене. Политики и дипломаты Евросоюза фактически в один голос называют произошедшее актом государственного терроризма. В Великобритании говорят о нападении на демократию и свободу во всем мире. Генсек НАТО заявляет о необходимости международного расследования инцидента. Честно говоря, я не припомню, чтобы Запад когда-либо использовал в отношении официального Минск столь жесткую риторику.

Разумеется, сегодняшние события подтолкнут ЕС к принятию более радикальной версии четвертого санкционного пакета. Однако в нынешней ситуации это отнюдь не главное. Гораздо важнее, что отношение Запада к диктатуре в Беларуси может начать меняться качественно. Раньше Лукашенко был для Запада проблемой исключительно этической. Да, нехорошо, когда на европейском континенте есть политзаключенные, когда нарушаются права человека и фальсифицируются выборы. Да, это противоречит европейским ценностям, но напрямую интересы европейских граждан не затрагивает. Теперь же Лукашенко переходит в разряд проблем безопасности. А это уже совсем иной уровень приоритетности.

При этом следует понимать, что акция против самолета Ryanair - это не случайность и не импровизация спецслужб. Это часть общей стратегии террора, на которую сделал ставку Лукашенко. Вспомним заявление главы КГБ Ивана Тертеля, обещавшего преследовать "изменников" и "предателей", где бы они не находились. Вспомним, обещания заместителя министра внутренних дела Николая Карпенкова "найти и зачистить" инакомыслящих. Тертель при этом приводил в пример действия своих "предшественников" (т.е. заграничные операции ОГПУ-НКВД-МГБ), Карпенков - действия американских спецслужб в отношении "Аль-Каиды". Если Запад до сих пор не понял эту декларацию о намерениях, то вот им первый серьезный звоночек. Беспрецедентному террору, который захлестнул страну в последние 9 месяцев, уже стало тесно в границах Беларуси.

Все это чудесное доказательство той прописной истины, что в условиях безнаказанности насилие только растет и ширится, переходя любые мыслимые рамки. Если ответ на нынешний инцидент окажется недостаточно убедительным, то дальше Западу нужно будет готовиться к убийствам и похищениям оппонентов диктатуры на улицах европейских городов. Тем более, что представители режима об этом говорят фактически открытым текстом. Судя по реакции западных политиков в первые часы этого скандала, подобную закономерность они все-таки начинают улавливать.

И последнее. Действия режима в последнее время - это полное безумие. Причем безумие даже не с точки зрения цивилизованного демократического государства (об этом уже давно речи нет), а с точки зрения интересов самой диктатуры. Да, разгром TUT.by или захват Протасевича были логическим продолжением курса на неограниченный террор и устрашение общества. Но проведение подобных операций именно теперь, накануне рассмотрение вопроса о четвертом пакете санкций, не было никак обосновано. Если бы Лукашенко образца 2020-2021 года был политиком, то он бы поставил на паузу репрессии, дождался принятия облегченного варианта санкционного пакета, а потом продолжил бы зачистку, выиграв при этом время. Но Лукашенко сегодня - это не политик, а руководитель боевой организации. И руководствуется он теперь не политическими соображениями, а исключительно соображениями военной целесообразности. Если можно нанести удар - он его наносит. А политические последствия его не интересуют.

Игорь Ильяш, Telegram

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