Врачи назвали полезные для переболевших COVID-19 продукты
- 24.05.2021, 9:43
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Среди них — настой чайного гриба.
Диетологи дали рекомендации по рациону питания для переболевших COVID-19. Их опубликовала 21 мая индийская газета The Pioneer, сообщают «Известия».
Добавить в пищу больше сложных углеводов, например цельнозерновых продуктов, советует диетолог Прити Тяги. Кроме того, она предлагает употреблять больше йогуртов, пить настой чайного гриба и есть соленые огурцы и бобы. По мнению специалиста, такое питание поможет в восстановлении микрофлоры кишечника и укреплении иммунитета.
Помимо этого, по словам Тяги, полезно съедать на завтрак горсть грецких орехов, тыквенных семечек или миндаля, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими восстановлению организма после болезни. Также грецкие орехи содержат большое количество цинка, селена, белка и витамины группы В, которые помогут ослабленному организму прийти в норму.
От немедленного возвращения к привычному образу жизни и питанию предостерегает доктор Рохини Патил. Она считает, что перенесшим коронавирусную инфекцию необходимо спать по восемь-девять часов в сутки, поскольку после борьбы с вирусом иммунная система продолжает восстанавливаться.
Врач полагает, что нужно пить как можно больше жидкости и повременить с чрезмерными физическими и умственными нагрузками. Для восстановления естественного водного баланса в организме она рекомендует пить воду с семенами чиа и базиликом.