Премьер Литвы: Пусть правосудие для Витольда Ашурка свершит Гаагский трибунал 4 24.05.2021, 9:49

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Ингрида Шимоните

фото: AFP

Ингрида Шимоните заявила, что новость о смерти политзаключенного привела ее в ярость.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии Витольда Ашурка.

На своей странице в Twitter глава правительства Литвы написала, что это известие ее опечалило и одновременно привело в ярость.

«Пусть упокоится его душа в свободе. Пусть для него свершит правосудие Гаагский трибунал», — заявила Шимоните.

Saddened & infuriated to learn that Vitold Ashurak, one of 406 political prisoners in Belarus, passed away in Shklov prison while serving a 5-year sentence.



May his soul rest in Freedom. May the Hague Tribunal serve justice for him.#FreePoliticalPrisoners #FreeBelarus — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 22, 2021

21 мая стало известно, что в шкловской колонии умер политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.

Жена умершего сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было.

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.

Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет. В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.

Белорусы проводят акции памяти и солидарности с умершим героем. Также требуют привлечь белорусские власти к ответственности за смерть активиста.

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